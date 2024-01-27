"حزب الله": استهداف أحد المباني في مستعمرة أفيفيم وتموضع وانتشار لجنود العدو قرب المطلة

ذكر الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، قام مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 10:40 من مساء يوم الجمعة 2024-01-26، باستهداف أحد المباني في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة؛ وأُصيب إصابة مباشرة".

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة قاموا عند السّاعة 11:05 من مساء يوم الجمعة، باستهداف تموضع وانتشار لجنود العدو الصّهيوني قرب ​المطلة​ بالأسلحة الصّاروخيّة، وحقّقوا فيهما إصابات مباشرة".