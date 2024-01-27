"حزب الله": استهداف أحد المباني في مستعمرة أفيفيم وتموضع وانتشار لجنود العدو قرب المطلة

ذكر الإعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، قام مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 10:40 من مساء يوم الجمعة 2024-01-26، باستهداف أحد المباني في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة؛ وأُصيب إصابة مباشرة".
وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة قاموا عند السّاعة 11:05 من مساء يوم الجمعة، باستهداف تموضع وانتشار لجنود العدو الصّهيوني قرب المطلة بالأسلحة الصّاروخيّة، وحقّقوا فيهما إصابات مباشرة".
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