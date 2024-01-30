المؤبد لـ4 أشخاص قتلوا شخصين وأصابوا 3 سيدات في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

قضت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 4 أشخاص بالسجن المؤبد، لقتلهم شخصين وإصابة 3 آخرين، في مشاجرة، بقرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة علي فراج، وأحمد حسونة عزب، نائبا رئيس المحكمة، والمستشار أحمد أبو القاسم، عضو المحكمة، وأمانة سر أحمد سمير غويل، ومحمد عبد الحميد حسن.

تعود وقائع القضية رقم 5422 لسنة 2022 جنايات ساحل سليم، عندما تلقى مركز الشرطة بلاغًا بإطلاق أعيرة نارية بقرية الشامية ووفاة شخصين وإصابة 3 آخرين.

انتقل إلى موقع البلاغ ضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة والفحص مصرع "ممدوح.ح.ط" و"كريمة.ك.ع" وإصابة "دنيا.ع.خ" وشقيقتيها "نسرين" و"فتحية"، في مشاجرة.

توصلت تحريات معاون مباحث مركز شرطة ساحل سليم، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "مؤمن.ع.خ" 29 عامًا، و"نادي.م.خ" 34 عامًا، و"محمد.م.ح" 25 عامًا، و"أحمد.م.ح".

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة في الحادث.