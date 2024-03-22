شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام: إطلاق نار وانفجار في قاعة حفلات قرب موسكو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الجمعة، نقلا عن خدمات الطوارئ، أن حادث إطلاق نار وقع في قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول" بالقرب من موسكو.

وبحسب الوكالة، فتح ثلاثة على الأقل يرتدون ملابس مموهة النار، ما أدى إلى إصابة بعض الأشخاص.

وأفادت وكالة تاس للأنباء بوقوع انفجار واندلاع حريق في المبنى الذي وقع فيه إطلاق النار.

