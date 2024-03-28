تعزيزات دفاعية أوكرانية على محور دونيتسك

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن العقيد المتقاعد في جمهورية لوغانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بنقل احتياطيات خاصة إلى مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية لتحقيق استقرار على خط التماس.

وقال ماروتشكو خلال مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك": "لتحقيق استقرار في الوضع على محور دونيتسك، تقوم القيادة الأوكرانية بنقل قوات إضافية إلى منطقة مدينة تشاسوف يار؛ حيث يتم نقل أسلحة ومعدات عسكرية وأفراد من المناطق الخلفية، واحتياطيات خاصة بقيادة القوات البرية، يتم تفعيلها أيضاً".

وأضاف الخبير أنه في هذا الصدد، زادت حركة القوافل العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية بشكل ملحوظ، وتستمر على مدار الساعة تقريبًا، وبحسب ماروتشكو، فإن القوافل العسكرية تتحرك أيضاً في الاتجاه المعاكس، لكن بمعدات مدمرة.

وتقع مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية على بعد 15 كيلومتراً غرب أرتيوموفسك (الاسم الأوكراني - "باخموت") .

ونشرت صحيفة "التايمز" البريطانية، الأسبوع الماضي، قصة لضابط في القوات الخاصة الأوكرانية، مفادها بأن الوضع في مدينة تشاسوف يار التي يسيطر عليها الجيش الأوكراني سيء ويزداد سوءا كل يوم.

بدوره، أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، يوم الاثنين الماضي، أن الجيش الروسي يتقدم في منطقة تشاسوف يار؛ ما يشير إلى إمكانية بدء أعمال الترميم وإعادة البناء في أرتيوموفسك في المستقبل المنظور.