"حماس" نفت إحراز تقدم في مفاوضات القاهرة لوقف النار في غزة

نفى مسؤول في حركة حماس إحراز أي تقدم في المفاوضات الجارية في مصر بشأن التهدئة في قطاع غزة، مؤكدا أنه "لا يوجد أي تغيير في موقف الجانب الاسرائيلي وبالتالي لا جديد في محادثات القاهرة".
واكد المصدر لوكالة " رويترز" : "لم يحدث أي تقدم حتى الآن".
يشار إلى أن المفاوضات من أجل التوصل الى وقف لإطلاق النار في غزة في القاهرة حضرتها أيضا وفود من إسرائيل وقطر والولايات المتحدة.
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