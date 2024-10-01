التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السّفير الأسترالي Andrew Barnes مع وفد مرافق، والسّفير البريطاني Hamish Cowell يرافقه قائد العمليّات المشتركة في الجيش البريطاني العميد Paul Maynard، وتناول البحث الأوضاع العامّة في البلاد، في ظلّ العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.
كما استقبل النّائب أكرم شهيب، ثمّ النّائب راجي السعد، وجرى البحث في شؤون مختلفة. والتقى أيضًا الملحق العسكري السّعودي العقيد البحري الرّكن فواز بن مساعد المطيري، وجرى التّداول في الأوضاع العامّة في البلاد وسبل تعزيز التّعاون.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش بحث مع سفيرَي أستراليا وبريطانيا والنائبين شهيب والسعد بالأوضاع العامة بالبلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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