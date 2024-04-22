ياسر رشاد - القاهرة - صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية«الكرملين»، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد استعداد روسيا للحل السلمي بشأن أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذه ليست مبادرة سلام، جاء ذلك وفقا لما نقلت «القناة الأولى الروسية».

موسكو تُبدي مرونتها لحل النزاع مع أوكرانيا سلمياً



وأضاف بيسكوف ؛ لم تكن هناك مبادرة سلام، بل بيان عن استعداد روسيا للحل السلمي بشأن أوكرانيا، وإنما هذه ليست مبادرة، إنما إظهار الموقف الثابت المعروف لرئيس الدولة.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية«الكرملين»؛ إلى أن أوكرانيا ترفض بحكم القانون إجراء مفاوضات مع موسكو، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تقدم يذكر في هذا الموضوع.

ومن جانب آخر تحدث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرة أخرى أن كييف قد تبدأ عملية تفاوض مع روسيا لتسوية الصراع في أوكرانيا.

وخلال مقابلة مع المدون الفرنسي هوغو ترافير عبر زيلينسكي عن توقعاته للنتائج المحتملة للقمة حول أوكرانيا في سويسرا، قال إن «الجانب الأوكراني يعتزم إعداد وثيقة حول حل جميع القضايا المتنازع عليها ومن ثم تسليمها إلى الجانب الروسي ومناقشتها معه».

ومن جانبه صرح المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الوضع في كوسوفو يثير قلقا بالغا بالنسبة لروسيا، لافتا إلى أن الأمور في المنطقة ماضية في التدهور.

وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن كوسوفو: «الوضع في كوسوفو وفي المنطقة ككل يثير قلقنا الشديد، فهو مستمر في التدهور».

وأشار نيبينزيا إلى أنه أصبح من الصعب بشكل متزايد على الغرب بشكل جماعي التستر على «العنف المنهجي الواضح ذي الدوافع العرقية من قبل سلطات بريشتينا».

