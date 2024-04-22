اكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي جو بايدن، أن البلدين "باشرا العمل على اتفاق أمني" ثنائي.
واوضح زيلينسكي في مداخلته اليومية، إن "فريقينا - أوكرانيا والولايات المتحدة - باشرا العمل على اتفاق أمني ثنائي"، مؤكدا أيضا أن كييف وواشنطن احرزتا تقدما في شأن تسليم أوكرانيا صواريخ أميركية بعيدة المدى من طراز "اتاكمز".
وفي وقت سابق، وجه زيلينسكي الإثنين عبر الهاتف شكره الى نظيره الاميركي جو بايدن لـ"دعمه الراسخ" لبلاده، وذلك بعد موافقة مجلس النواب الاميركي على رزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف وعد سيّد البيت الابيض بإرسالها "سريعا".
ووعد بايدن زيلينسكي بأن يرسل اليه "سريعا" مساعدات عسكرية "مهمة"، ما ان يصادق الكونغرس الاميركي نهائيا عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر زيلينسكي: أوكرانيا والولايات المتحدة بدأتا العمل على اتفاق أمني ثنائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.