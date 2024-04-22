الخارجية الأميركية: لا نريد إجلاء الفلسطينيين من رفح إلا إذا كان ذلك للعودة إلى منازلهم

رأت وزارة الخارجية الأميركية، أن "لا سبيل للقيام بعملية برفح لا تضر بالمدنيين ولا تعرقل المساعدات ونواصل توضيح ذلك لإسرائيل، ونحن لا نريد إجلاء الفلسطينيين من رفح إلا إذا كان ذلك للعودة إلى منازلهم".

وأشارت الخارجية الأميركية، الى أننا "لا نعتقد أن هناك أي طريقة فعالة لإجلاء 1.4 مليون فلسطيني من رفح".