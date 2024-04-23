أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون على مناورة تحاكي "هجوماً نووياً مضادّاً"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية. وذكرت الوكالة الرسمية إنّه خلال المناورة التي جرت الإثنين وتضمّنت "وحدات صواريخ متعدّدة ضخمة للغاية"، أشاد كيم "بقوة ودقة" الصواريخ التي "أصابت هدفها على جزيرة" تقع على بُعد 352 كلم.

كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الأنباء الكورية الشمالية: كيم يشرف على مناورة تحاكي "هجوماً نووياً مضاداً" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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