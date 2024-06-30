شكرا لقرائتكم خبر عن انفجارات قوية.. روسيا تستهدف مستودعات صواريخ أوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، سيرجي ليبيديف، أن انفجارات قوية وقعت في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من مقاطعة زابوروجيا.

وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "في الساعة 45:17 بالتوقيت المحلي، جرى قصف بلدة ماتفيفكا، الواقعة في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من مقاطعة زابوروجيا، وبعد القصف توجهت القوات من القرى المجاورة باتجاه فولنيانسك وماتفيفكا". صواريخ إم أل أر سي وتابع ليبيديف: "كان هناك مستودع كبير في ماتفيفكا يحتوي على صواريخ "إم أل أر سي" وقذائف بعيدة المدى للراجمات من طراز "هيمارس".

وأشار إلى أن قافلة كبيرة من سيارات الإسعاف توجهت من زابوروجيا نحو هذه المنطقة بعد الانفجار.