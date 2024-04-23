إردوغان: نتانياهو يشبه هتلر ويجب عدم السماح لإسرائيل بإعادة احتلال غزة

اعتبر الرئيس التركي رجب الطيب إردوغان، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يشبه هتلر وحلفاء إسرائيل لن يفلتوا من العدالة"، مشدداً على أنه "يجب عدم السماح لإسرائيل بإعادة احتلال غزة ولا بد من اتخاذ خطوات في هذا الإطار". ورأى إردوغان، أن "احتلال إسرائيل لغزة أو الاستيلاء عليها يفتح الباب أمام احتلالات أخرى".

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