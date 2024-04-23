صليبا ونهرا عرضا المستجدات الامنية في طرابلس والشمال ومشكلة النازحين السورييّن

استقبل المدير العام لأمن الدولة اللواء انطوان صليبا في مكتبه في المديرية ببيروت، محافظ الشمال رمزي نهرا وعرض معه اخر المستجدات الامنية في طرابلس وسائر الاقضية الشمالية، كما بحثا في مشكلة النازحين السورييّن وتداعياتها على مختلف الصعد، وأهمية دور البلديّات وأجهزة الدولة الامنية والادارية في حلّ هذه المعضلة، وذلك ضمن القوانين المرعيّة الإجراء والتي تحفظ ايضا سيادة ​لبنان ومصالح ابنائه، اضافة الى الاجراءات الميدانية التي يجب اعتمادها للحد من هذه التداعيات​.

وشدد المجتمعان، على "ضرورة تنفيذ تعاميم وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بهذا الخصوص، مما سيحد من الفوضى الحاصلة، ويسهم في تسهيل مهمة البلديات والاجهزة الامنية المختصة".