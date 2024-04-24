قصف مدفعي إسرائيلي على علما الشعب والضهيرة وراميا وبيت ليف

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنّ الحيش الإسرائيلي استهدف أطراف بلدتي علما الشعب والضهيرة في جبنوب لبنان بالقذائف المدفعية. هذا، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدتي راميا وبيت ليف، وفق ما نقلت قناة "المنار".

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