القناة 12 الإسرائيلية: سقوط عدة صواريخ أطلقت من لبنان بمناطق شمالي إسرائيل واندلاع حرائق

افادت القناة 12 الإسرائيلية، عن "سقوط عدة صواريخ أطلقت من لبنان بمناطق شمالي إسرائيل واندلاع حرائق"، مشيرة الى "إطلاق 35 صاروخا من لبنان باتجاه مناطق عدة شمالي إسرائيل".

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