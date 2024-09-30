تايمز أوف إسرائيل: 3 من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين يحثون إدارة بايدن لفرض عقوبات على منظمة أمانا

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن 3 من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين يحثون إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن لفرض عقوبات على منظمة أمانا"، موضحة ان "منظمة أمانا هي المسؤولة عن إنشاء المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية".

وكشف المسؤولون أن "العقوبات على أمانا تترتب عليها تداعيات كبيرة على حركة المستوطنين".