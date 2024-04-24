اندلعت مظاهرة غاضبة في القدس المحتلة، كما حاصر المئات من المتظاهرين وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير داخل متحف، قبل أن يغادره بصعوبة، وذلك على إثر شريط الفيديو الذي نشرته كتائب "القسام"، والذي حمل رسالة من الأسير الإسرائيلي هيرش غولدبيرغ بولين لنتانياهو وحكومته.
وتجمع آلاف المتظاهرين أمام مقر المتحف في المدينة وحاولوا اختراق الطوق الأمني المفروض عليه، كما أكد الأمن الاسرائيلي اعتقال اثنين من المتظاهرين.
وفي الوقت نفسه، وصل العديد من المتظاهرين أيضاً أمام قاعة "شلومو" بالمدينة، حيث يقع مقر وزير الأمن الوطني، وكان إيتمار بن غفير حاضراً في المؤتمر، وتوجه بن غفير نحو المتظاهرين الذين بدأوا بمحاصرته، وسرعان ما ركب السيارة برفقة الأمن.
كانت هذه تفاصيل خبر مستوطنون يُهاجمون بن غفير في القدس خلال تظاهرة تطالب بصفقة تبادل الأسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.