مستوطنون يُهاجمون بن غفير في القدس خلال تظاهرة تطالب بصفقة تبادل الأسرى

اندلعت مظاهرة غاضبة في القدس المحتلة، كما حاصر المئات من المتظاهرين وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير داخل متحف، قبل أن يغادره بصعوبة، وذلك على إثر شريط الفيديو الذي نشرته كتائب "القسام"، والذي حمل رسالة من الأسير الإسرائيلي هيرش غولدبيرغ بولين لنتانياهو وحكومته.

وتجمع آلاف المتظاهرين أمام مقر المتحف في المدينة وحاولوا اختراق الطوق الأمني المفروض عليه، كما أكد الأمن الاسرائيلي اعتقال اثنين من المتظاهرين.

وفي الوقت نفسه، وصل العديد من المتظاهرين أيضاً أمام قاعة "شلومو" بالمدينة، حيث يقع مقر وزير الأمن الوطني، وكان إيتمار بن غفير حاضراً في المؤتمر، وتوجه بن غفير نحو المتظاهرين الذين بدأوا بمحاصرته، وسرعان ما ركب السيارة برفقة الأمن.