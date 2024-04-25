الأب بوعبود التقى سفير قطر وبحثا تعزيز سبل التعاون الثقافي

التقى سفير قطر في لبنان سعود بن عبد الرحمان آل ثاني، في مقر السفارة، رئيس المعهد الفني الانطوني الأب شربل بوعبود في زيارة تعارف.

واطلع السفير القطري من الأب بوعبود على "أنشطة المعهد ودوره في نشر الفنون والثقافة"، كما جرى البحث في سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المشتركة.

وشكر الأب بوعبود السفير القطري على محبته وتقديره للعمل الثقافي الذي يقوم به المعهد وشكره على كل الجهود التي تقوم بها قطر.