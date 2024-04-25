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الصين تستدعي السفير الألماني بعد اعتقالات بتهمة التجسس.. ما القصة؟

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رويترز - برلين 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية لرويترز إن الصين استدعت السفير الألماني لديها اليوم الخميس في رد فعل على اعتقال بضعة أشخاص في ألمانيا للاشتباه في تجسسهم لصالح بكين.
وأضاف المتحدث أن ألمانيا كانت قد استدعت المبعوث الصيني لدى برلين في وقت سابق من الأسبوع لاطلاعه على "الموقف الواضح للحكومة من التحقيقات الجارية في أنشطة التجسس الصينية المشتبه بها". This is a Twitter Status يشكل خطرًا على الأمن القومي لأن This is a Twitter Status يمكن أن تجبر الشركة على مشاركة بيانات مستخدميها الأمريكيين البالغ عددهم 170 مليونًاThis is a Twitter Status
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مناقشات البرلمان الأوروبي

وأُلقي القبض على مساعد لعضو في البرلمان الأوروبي من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف يوم الثلاثاء الماضي للاشتباه في قيامه بتسريب معلومات حول المناقشات في البرلمان الأوروبي إلى المخابرات الصينية والتجسس على المعارضة الصينية.
وفي وقت أسبق من الأسبوع، ألقت السلطات الألمانية القبض على ثلاثة أشخاص في قضية منفصلة تتعلق بنقل تكنولوجيا حساسة إلى الصين لأغراض عسكرية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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