زيلينسكي يأمل في لقاء ترامب لطرح "خطة النصر" خلال سفره إلى الولايات المتحدة

اعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يأمل في لقاء المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب هذا الأسبوع حينما يتوجه إلى الولايات المتحدة لطرح "خطة النصر" في الحرب على روسيا.

واشار الى إن إنهاء الحرب المستعرة مع روسيا يعتمد على "تصميم" حلفاء كييف الغربيين على تزويد بلاده بالأسلحة المطلوبة والسماح لها باستخدامها. وشكر في كلمته المصورة المسائية الجيش على الضربة الجديدة على روسيا، لكنه لم يذكر موقعها. وأضاف أن اجتماعاته في الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة "حاسمة" في تأمين حصول كييف على القدرات الدفاعية التي تحتاجها.

وسيحضر زيلينسكي جلسات لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ويعتزم أيضا لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كاملا هاريس في اجتماعين منفصلين يوم 26 ايلول.