عاجل.. بنود الصفقة الجديدة المقرر التفاوض عليها غدا وفقا لرد حماس

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت كتائب القسام بنود الصفقة الجديدة التي سيبحثها الخليج 365 الصهيوني المفاوض مع الخليج 365 المصري غدًا، استنادًا للرد الذي سلمته حماس للاحتلال قبل أسبوعين:

وفي السطور التالية البنود التي نشرتها القسام عبر حسابها:

1- الإفراج عن 20 أسيرًا صهيوني من النساء والرجال فوق 50 عامًا والأسرى في حالة صحية خطيرة.

2- وقف إطلاق النار لعدة أسابيع.

3- انسحاب الجيش الصهيوني من ممر نتساريم وهو ما كانت ترفضه سابقًا.

4- الإفراج عن أسرى فلسطينيين محكومين بالمؤبد وفق أسس يتم الاتفاق عليها.

5- عودة الفلسطينيين النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله.