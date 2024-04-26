المجلس الأرثوذكسي: مستاؤون من التمديد للبلديات وإنقاذ لبنان يكون بالوحدة الوطنية وانتخاب رئيس

أبدى رئيس "المجلس الأرثوذكسي ال​لبنان​ي" ​روبير الأبيض​، استياءه من التّمديد للبلديّات، خلال الجلسة التّشريعيّة في مجلس النّواب أمس، لافتًا إلى أنّ "البعض يسعى إلى السّيطرة بالقوّة على الوطن والمواطنين، والحمدالله لدينا مؤسّسة عسكريّة نظيفة بعيدة عن كلّ هذه الصّراعات السّياسيّة والعنصريّة".

وتوجّه في بيان، إلى السّياسيّين سائلًا: "أتريدون فعلًا تقسيم الدّولة إلى مجموعات طائفيّة؟"، مشيرًا إلى أنّ "كلّ فريق يسعى إلى ابتلاع الدّولة ومقدّراتها بمساعدة الدّول الإقليميّة والخارجيّة؟ أمّا نحن فنرفض هذا الكلام ونرفض سيطرة فريق على آخر، ونخاف العودة إلى عام 1975، وكأنّهم يعيدون إلى الوراء زمن الحرب الطّائفيّة والأهلّية".

وشدّد الأبيض على أنّه "إذا كنتم تريدون فعلًا إنقاذ لبنان، فلا سبيل إلى ذلك إلّا بالوحدة الوطنيّة والعودة إلى المؤسّسات والنّظام الدّاخلي و​الدستور​ مع كثير من التّنازلات، وبعيدًا من المراهنات الخارجيّة والإقليميّة، وإنجاز الاستحقاق الرّئاسي بعيدًا من كلّ التكتّلات".