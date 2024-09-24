شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تشيد بمشاركة منتدى شباب العالم في "قمة المستقبل" والان مع تفاصيل الخبر

أشادت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشاركة منتدى شباب العالم الذي ترعاه الأكاديمية الوطنية للتدريب، في "قمة المستقبل" و التي تُعقد بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك، حيث تأتي هذه المشاركة في القمة كاعتراف دولي بالجهود التي بذلتها القيادة السياسية والدولة المصرية في ملف تمكين الشباب، خاصة بعدما أثبتت تجربة منتدى شباب العالم قوته وتأثيره في كل أنحاء العالم، حتى تم اعتماده من قبل الأمم المتحدة كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وإذ تثمن التنسيقية الدور العظيم الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب، ومنتدى شباب العالم، مما مكنهما من المشاركة في "قمة المستقبل"، باعتبارها جزء من الجهود المستمرة لتعزيز دور الشباب المصري في المحافل الدولية ومواجهة التحديات الكبرى التي تواجه العالم أجمع، حيث تأتي المشاركة بهدف تعزيز التعاون الدولي ومشاركة الشباب المصري في صناعة القرار العالمي بما يساهم في بناء مستقبل أفضل للشباب والأجيال القادمة.

وأكدت التنسيقية أن حصول منتدى شباب العالم على اعتماد خاص يُتيح له المشاركة في أيام العمل المقررة يومي 20 و21 سبتمبر والجلسات الرسمية للقمة يومي 22 و23 سبتمبر، يعكس التقدير الدولي الكبير لدور المنتدى، وخاصة وأن أهدافه تركز على نفس الأهداف التي تدعمها الأمم المتحدة من حيث تمكين الشباب وتعزيز دورهم في القضايا الدولية ومشاركتهم في العمل العام واتخاذ القرار، ودعم وتمكين المرأة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.