شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فوزى يؤكد لمدير مايكروسوفت مصر أهمية حوكمة التكنولوجيا الحديثة والان مع تفاصيل الخبر

التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المهندسة ميرنا عارف، مدير عام شركة مايكروسوفت مصر بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور ابتهال بسيوني، رئيس الشئون الحكومية والسياسات العامة بالشركة.

وفي مستهل اللقاء، أعربت المهندسة ميرنا عارف عن تهنئتها للمستشار محمود فوزي لتوليه هذه الحقيبة الوزارية الهامة متمنية له دوام التوفيق والسداد، مؤكدة أن شركة مايكروسوفت لن تألو جهداً في تقديم الحلول التكنولوجية الحديثة والبرامج المبتكرة لدعم مهام وخطة الوزارة.

وقدمت المهندسة ميرنا عارف شرحاً عن عمل شركة مايكروسوفت في مصر الممتد نحو ما يقرب من 29 عاماً دعمت خلالها الشركة رؤى وخطط الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي في مصر.

كما ألقت الضوء على استراتيجية عمل الشركة في مصر والتي ترتكز على عدد من المحاور بالاتساق مع استراتيجية مصر الرقمية والتي تتضمن: دعم التحول الرقمي، بناء مجتمع رقمي، تمكين الاقتصاد الرقمي بالإضافة الي خلق أثر مجتمعي مستدام ودعم الحكومة في برنامج الإصلاحات التشريعية المتعلق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من جانبه، استعرض المستشار محمود فوزي، اختصاصات الوزارة في الجانب النيابي و دور الوزارة كحلقة الوصل بين الحكومة والبرلمان، وكذا مهام الوزارة بالجانب القانوني في الحكومة، وأيضًا الحديث عن إضافة مهام التواصل السياسي إلى الوزارة وأنها رسالة سياسية تعكس رغبة الدولة الحقيقية في تحقيق مزيد من الانفتاح السياسي وتعزيز الشفافية والتفاعل مع مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية.

واتفق الجانبان على أهمية تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص لبحث أفضل السبل لحوكمة تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، وذلك بشكل يتسم بالتوازن ما بين خصوصية الدولة المصرية والمجتمع من ناحية ودعم وتشجيع الابتكار من ناحية اخري.

واتصالاً مع هذا، أعربت المهندسة ميرنا عارف عن استعداد شركة مايكروسوفت لتقديم الخبرات والدعم اللازم للجهود الرامية إلى حوكمة هذه التطبيقات وخلق الإطار التشريعي المناسب لها.