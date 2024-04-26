بري التقى منصوري والعلية وعرض مع عكر المستجدات السياسية والميدانية

التقى رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ في عين التّينة، رئيس هيئة الشّراء العام ​جان العلية​. واستقبل أيضًا حاكم مصرف لبنان بالإنابة ​وسيم منصوري​. كما عرض برّي الأوضاع العامّة والمستجدّات السّياسيّة والميدانيّة، خلال لقائه وزيرة الدّفاع السّابقة ​زينة عكر​.

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