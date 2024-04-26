شرف الدين: أدعو لفتح الحدود البحرية لتكون وسيلة ضغط لإعادة النازحين إلى بلدهم

أكّد وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال ​عصام شرف الدين​، أنّ "هناك عرقلات دوليّة معروفة في ملفّ ​النازحين السوريين​، ونحن كوزارة لدينا خطّة لترحيلهم". ودعا، في تصريح تلفزيوني، قبيل مشاركته في جلسة مجلس الوزراء في السّراي الحكومي، إلى "فتح الحدود البحريّة على مصراعيها، لتكون وسيلة ضغط لإعادة النّازحين السّوريّين إلى بلدهم".

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