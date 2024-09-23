جرادي: من ارتكب مجزرة "‎البيجر" هو أعمى البصيرة وليس من فقد بصره

أشار النائب الياس جرادي، الى أن "من ارتكب مجزرة "البيجر" هو أعمى البصيرة وليس من فقد بصره وما حصل جـريمة بحق الإنسانية".
ولفت جرادي، في حديث عبر الـ"جديد"، الى أن "إنكسار أي لبناني هو خسارة لكل اللبنانيين ونحن في هم واحد".
وكشف أن "البعض طلب التبرع بعينه للمصابين والمتصلون بي كانوا من جميع الطوائف".
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