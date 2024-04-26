حجار رعى وضع حجر الأساس لمركز رعاية اجتماعية في نحلة: نعم لبناء الدولة وللإنماء

أشار وزير الشّؤون الاجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال ​هكتور حجار​، خلال رعايته حفل وضع حجر الأساس لمركز الرّعاية الاجتماعيّة في ​بلدة نحلة​، الّذي نظمته جمعيّة "نحلة بالقلب"، إلى أنّ "الحدث اليوم هو وضع حجر الأساس لمركز رعاية صحيّة أوّليّة ومركز خدمات إنمائية، وليس لمستوصف، فأيّام المستوصفات قد ولَّت"، موضحًا أنّ "جزءًا من هذا المركز مع كلّ أقسامه سيكون للرّعاية الصّحيّة الأوّليّة، والجزء الآخر هو للتّنشئة والتّدريب والتّمكين، لكلّ ما يجب أن نقوم به لحماية أهلنا من الآفات والمشاكل، وفي الوقت ذاته للذّهاب إلى الإنتاج، لتحويل الزّراعة إلى صناعة، وبعدها التّعاون فيما بيننا في المنطقة".

وأكّد "أهميّة افتتاح المركز بطلب من وزير الصّحة، بعد فترة إقفال وتوقّف للخدمات"، لافتًا إلى أنّ "البعض في هذا البلد يقولون لنا إنّ السّياسيّين فاسدون، ولكن الفساد هو عندما نهدر وقتنا للعمل الّذي ليس للخير، الفساد هو أن نقوم بإدارة غير رشيدة لأوضاع كأوضاع بلدنا".

وركّز حجّار على أنّ "لدينا القدرات والإمكانيّات والطّاقات، نخزّنها إلى وقت حاجتها وحشرتها، وهل هناك وقت أكثر حشرة وحاجة من وقتنا هذا؟ هل هناك وضع صعب أكثر من وضعنا هذا؟"، مشدّدًا على أنّ "إسرائيل تقصفنا في كلّ مكان، العدو يريد تدميرنا، والجواب الوحيد اليوم نعم لبناء الدّولة، نعم للإنماء. نقولها من نحلة، لأنّ هذا المضمار أن نفتح الطرقات إلى الجبال، أن نزرع، أن نستثمر".

وتمنّى "خلال فترة قصيرة قبل أن يصبح لدينا رئيس جمهوريّة، أن ينتهي هذا المبنى ونفتتحه، وأن أزور كلّ لبنان من جنوبه إلى شماله، ليس لمصلحة شخصيّة، بل من أجل الإنماء وبناء الدّولة".