انقطاع التيار الكهربائي يثير غضب المواطنين في سيراليون

ياسر رشاد - القاهرة - وصف سكان سيراليون، إحباطهم من انقطاع التيار الكهربائي الذي ابتليت به البلاد في الأسابيع الأخيرة، مما اثار غضب المواطنين.

سكان سيراليون

وأدى انقطاع التيار الكهربائي، الذي ضرب مدنا من بينها العاصمة فريتاون، إلى تعطيل المستشفيات والحياة اليومية للكثيرين.

وقالت فاطمة قاسم، طالبة الهندسة في السنة الثانية في فريتاون، لبودكاست ماذا في العالم: "هناك الكثير من الأشياء الخاطئة في سيراليون، وخاصة الكهرباء. وكأنك تستيقظ في صباح أحد الأيام وتتلهف، لا توجد [كهرباء]".

وتشعر قاسم البالغة من العمر 19 عاما بالإحباط بشكل خاص لأنها تعتمد كليا على الاتصال بالإنترنت للدراسة.

تأتي معظم قوة فريتاون من سفينة تركية تطفو قبالة سواحل البلاد لقد خفضت بشكل كبير إمدادات الكهرباء إلى المدينة من 60 ميجاوات إلى 6 ميجاوات - بسبب الفواتير غير المدفوعة.

كارباورشيب هي واحدة من أكبر مشغلي محطات الطاقة العائمة في العالم ، حيث تعتمد عليها العديد من الدول الأفريقية للحصول على الكهرباء.

وقالت السيدة قاسم إن انقطاع التيار الكهربائي يؤثر على جوانب لا حصر لها من حياتها كيف تكوي ملابسك ، كيف تصنع طعامك ، كيف تذهب للنوم؟ نحن ندفع فواتير الكهرباء لذلك لا أرى سببا لإجبارنا على العيش هكذا".

وقال بعض سكان فريتاون الآخرين لبي بي سي إنهم يعانون من انقطاع التيار الكهربائي الذي استمر خمسة أيام متتالية.

لقد اضطروا إلى الاعتماد على المولدات الكهربائية، والذهاب إلى الجيران منازل لاحتياجاتهم من الكهرباء أو مجرد الجلوس في الظلام.

في مدن أخرى ، مثل بو وكينيما ، يمكن للسكان الوصول إلى بعض السلطة ، ولكن لا يزال أقل من المعتاد.

وقال أحد المخرجين للبودكاست إنه أجبر على استخدام جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، بشاشته الصغيرة نسبيا، لتحرير عمله، بدلا من استخدام جهاز الكمبيوتر المكتبي المعتاد. يستمر سطح المكتب في إيقاف التشغيل أو استهلاك الوقود من مولده.

تعتمد الشركات مثل الحلاقين والفنادق والمطاعم أيضا على المولدات ، مما يؤثر بشكل كبير على تكاليف تشغيلها.

أعلن رئيس سيراليون حالة الطوارئ الوطنية بسبب تفشي تعاطي المخدرات، كوش ، وهو مزيج ذو تأثير من المواد المسببة للإدمان ، منتشر في البلاد لسنوات.

الرئيس جوليوس مادا بيو العقار

ووصف الرئيس جوليوس مادا بيو العقار، بأنه فخ الموت، يمثل أزمة وجودية، العظام البشرية هي أحد المكونات العديدة للمخدر، حيث تم تشديد الإجراءات الأمنية في المقابر لمنع المدمنين من استخراج الهياكل العظمية من القبور.

مجموعات من الشباب معظمهم يجلسون في زوايا الشوارع وأطرافهم منتفخة بسبب إساءة معاملة كوش هو مشهد شائع في سيراليون.

ومع وجود ضمادة حول كاحله، قال أحد المدمنين المتعافين لبي بي سي إن المخدر يحكم قبضته عليه.

وقال: «لا أحب القيام بذلك، لكن لا يمكنني تركه لأنني أستمتع به».

وأضاف لبي بي سي، أنه في الأشهر الأخيرة، توفي مئات الشبان بسبب فشل في الأعضاء بسبب كوش في العاصمة فريتاون، ولا يوجد عدد رسمي للقتلى، لكن أحد الأطباء.

تؤثر المادة ذات التأثير النفساني أيضا على الصحة العقلية - يقول مستشفى سيراليون للأمراض النفسية ، المؤسسة الوحيدة من نوعها في البلاد ، بين عامي 2020 و 2023 ، ارتفعت حالات القبول المرتبطة بالكوش بنسبة 4,000٪ تقريبا لتصل إلى 1,865.

وأدى الارتفاع الحاد في استخدام الكوش إلى مطالبة المقابر الرئيسية في فريتاون بأمن الشرطة لحماية نفسها من الشباب الذين يحفرون الهياكل العظمية، فالعظام البشرية المطحونة هي واحدة من العديد من المكونات المستخدمة في صنع كوش ، على الرغم من أنه ليس من الواضح السبب.

في بث على مستوى البلاد ليلة الخميس ، قال الرئيس بيو: "تواجه بلادنا حاليا تهديدا وجوديا بسبب التأثير المدمر للمخدرات وتعاطي المخدرات ، وخاصة كوش المخدرات الاصطناعية المدمرة".