نقلت وكالة "رويترز" عن مستشار لرئيس حكومة كردستان العراق، إعلان عن مقتل عاملَين أجنبيَين في هجوم بمسيّرة على حقل خور مور للغاز. وقالت "رويترز" نقلًا عن مصادر أمنية، إنّ "هجومًا بطائرة مسيّرة نُفّذ على حقل غاز خور مور في كردستان العراق دون تأثير على العمليات".

كانت هذه تفاصيل خبر مستشار لرئيس حكومة كردستان العراق: مقتل عاملَين أجنبيَين في هجوم بمسّيرة على حقل خور مور للغاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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