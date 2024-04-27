عبد الجابر رئيسًا.. تعرف على نتيجة انتخابات نادي القضاة بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

أسفرت نتائج انتخابات نادي القضاة في المنيا، عن فوز المستشار هاني عبد الجابر محمد علي بمقعد الرئيس، وفوز المستشار محمد على محمد حسين عزوز، عن مقعد المستشارين المتقاعدين، "بالتزكية".

وعلى مقاعد المستشارين فاز كل من المستشارين: محمد أحمد لبيب، أحمد محمد متولي، محمد أحمد صفوت، ياسر عثمان محمد.

كما فاز على مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة كلًا من المستشارين: كريم فواز، عيسى عبدالمولى، وحسام عمر توفيق عبدالغني، محمود أبوبكر محمود محمد سليمان، ومحمد هريدي محمد هريدي.

وعلى مقاعد النيابة فقد فاز كلًا من: مصطفى سعيد فنجري على، وأحمد صفوت أحمد شادي، وأحمد محمد نمر على، وعبدالعظيم صلاح عبدالعزيز هنداوي.

وكانت قد انطلقت الانتخابات، صباح أمس الجمعة، واستمرت عمليات التصويت داخل مقر النادي، حتى الـ 6 مساءً.