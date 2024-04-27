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هندوراس تعفي السعوديين من تأشيرة الدخول

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أعلنت حكومة هندوراس، عن إعفاء المواطنين السعوديين الراغبين بزيارة الجمهورية من تأشيرة الدخول للعديد من الأغراض، وذلك بحسب ما أعلنه نائب وزير الخارجية الهندوراسي للشؤون القنصلية والهجرة بجمهورية هندوراس أنطونيو غارسيا في حسابه على منصة "إكس".

وجاء إعلان الإعفاء من التأشيرة بحسب الإعلان بعد اللقاء الذي جمع نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بوزير خارجية هندوراس إنريك رينا في العاصمة الهندوراسية تيغوسيغالبا، الذي أكد فيه الجانبان على توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز السياحة بين البلدين الصديقين.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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