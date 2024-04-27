هندوراس تعفي السعوديين من تأشيرة الدخول

وجاء إعلان الإعفاء من التأشيرة بحسب الإعلان بعد اللقاء الذي جمع نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بوزير خارجية هندوراس إنريك رينا في العاصمة الهندوراسية تيغوسيغالبا، الذي أكد فيه الجانبان على توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز السياحة بين البلدين الصديقين.
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