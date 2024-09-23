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بعثة المراقبة الدائمة لروسيا لدى منظمة التعاون الإسلامي تحتفل باليوم الوطني السعودي
احتفلت البعثة المراقبة الدائمة لروسيا الاتحادية لدى منظمة التعاون الإسلامي في مقر إقامتها بمحافظة جدة باليوم الوطني الـ 94 الموافق...
وزير الخارجية ونظيره الإيراني يناقشان مواصلة التنسيق ومستجدات غزة
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم ، معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس...
نيابة عن الملك.. وزير الخارجية يترأس وفد المملكة في افتتاح قمة المستقبل بنيويورك
نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ترأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم ، وفد المملكة في افتتاح...
المتطرفون ينشطون مجددا في منطقة الساحل الإفريقي
تزايدت الهجمات المتطرفة في منطقة الساحل، وهي منطقة قاحلة من الأرض جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، في الأشهر الأخيرة: ففي الأسبوع...
21 جريحا بقصف روسي على مباني خاركيف الأوكرانية
شنت روسيا ضربات جديدة في مدينة خاركيف الأوكرانية أصابت مباني سكنية شاهقة، مما أسفر عن إصابة 21 شخصا على الأقل في هجوم ليلي ثانٍ على...
إسرائيل وحزب الله بين التهديد والهجمات
ردت جماعة حزب الله اللبنانية على هجوم إسرائيل بأكثر من 100 صاروخ عبر منطقة أوسع وأعمق في شمال إسرائيل، سقط بعضها بالقرب من مدينة...
المملكة تشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
لتعزيز التعاون الدولي، يشارك وفد المملكة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين، برئاسة وزير الخارجية...
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تتلقى التهاني بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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