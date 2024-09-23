القيادة تتلقى التهاني بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة

بعثة المراقبة الدائمة لروسيا لدى منظمة التعاون الإسلامي تحتفل باليوم الوطني السعودي احتفلت البعثة المراقبة الدائمة لروسيا الاتحادية لدى منظمة التعاون الإسلامي في مقر إقامتها بمحافظة جدة باليوم الوطني الـ 94 الموافق... أبها جدة أبها جدة دوت الخليج 20 ربيع الأول 1446 هـ 20 ربيع الأول 1446 هـ وزير الخارجية ونظيره الإيراني يناقشان مواصلة التنسيق ومستجدات غزة التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم ، معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس... نيويورك: واس نيويورك: واس 19 ربيع الأول 1446 هـ 19 ربيع الأول 1446 هـ نيابة عن الملك.. وزير الخارجية يترأس وفد المملكة في افتتاح قمة المستقبل بنيويورك نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ترأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم ، وفد المملكة في افتتاح... نيويورك: واس نيويورك: واس 19 ربيع الأول 1446 هـ 19 ربيع الأول 1446 هـ المتطرفون ينشطون مجددا في منطقة الساحل الإفريقي تزايدت الهجمات المتطرفة في منطقة الساحل، وهي منطقة قاحلة من الأرض جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، في الأشهر الأخيرة: ففي الأسبوع... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 19 ربيع الأول 1446 هـ 19 ربيع الأول 1446 هـ 21 جريحا بقصف روسي على مباني خاركيف الأوكرانية شنت روسيا ضربات جديدة في مدينة خاركيف الأوكرانية أصابت مباني سكنية شاهقة، مما أسفر عن إصابة 21 شخصا على الأقل في هجوم ليلي ثانٍ على... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 19 ربيع الأول 1446 هـ 19 ربيع الأول 1446 هـ إسرائيل وحزب الله بين التهديد والهجمات ردت جماعة حزب الله اللبنانية على هجوم إسرائيل بأكثر من 100 صاروخ عبر منطقة أوسع وأعمق في شمال إسرائيل، سقط بعضها بالقرب من مدينة... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 19 ربيع الأول 1446 هـ 19 ربيع الأول 1446 هـ المملكة تشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعزيز التعاون الدولي، يشارك وفد المملكة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين، برئاسة وزير الخارجية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 19 ربيع الأول 1446 هـ 19 ربيع الأول 1446 هـ

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