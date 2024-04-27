وزير التربية والتعليم الإسرائيلي يتعرض لحادث سيارة.. ونجله في حالة خطيرة

ياسر رشاد - القاهرة - تعرضت سيارة وزير التربية والتعليم الاسرائيلي حاييم بيطون لحادث، وأصابة والده بجروح خطيرة .

وقال الأعلام العبري: إن سيارة الوزير حاييم بيطون تعرضت لحادث طرق في القدس وإصابة والده بجراح خطيرة .

وفي وقت سابق، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير من المستشفى، في أول تعليق له بعد حادث انقلاب سيارته، انه يتحسن وعاد لممارسة وظائفه وإصدار القرارات.

وأضاف بن غفير وفقا لمصادر عبرية: أنا الشخصية الأكثر تعرضا للتهديدات في إسرائيل وتم إلقاء القبض على عدة خلايا خططت لاغتيالي العام الماضي.

وأشار بن عفير : من العار أن يتمنى البعض موتي بينهم مفتش سابق للشرطة والذين يحبون العدو أكثر من الأخ الخطر الأكبر على إسرائيل.

وقالت يديعوت أحرونوت، إنه من المتوقع أن يغادر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المستشفى يوم الثلاثاء، كما أجريت عملية جراحية للشخص الذي أصيب في السيارة التي اصطدمت بسيارة بن غفير.

وكشف موقع إسرائيلي الحالة الصحية لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، معلنًا أنها جيدة وفي تحسن .

وأكد مكتب بن غفير أن الوزير الإسرائيلي، حالته الصحية جيدة ولم يفقد الوعي، وتم نقله عقب الحادث إلى مركز شامير الطبي لإجراء المزيد من الفحوصات.

وتداول رواد منصة إكس مقطع فيديو لحادث السير يُظهر سيارة بن غفير منقلبة وسط الشارع، بينما تحطمت سيارة أخرى.