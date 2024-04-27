بن غفير من المستشفى: أتحسن وأمارس وظائفي وأصدر القرارات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير من المستشفى، اليوم السبت، إنه يتحسن وعاد لممارسة وظائفه وإصدار القرارات.

وأشار بن غفير إلى أنه "أنا الشخصية الأكثر تعرضا للتهديدات في إسرائيل وتم إلقاء القبض على عدة خلايا خططت لاغتيالي العام الماضي".

وأوضح بن غفير أنه "من العار أن يتمنى البعض موتي بينهم مفتش سابق للشرطة والذين يحبون العدو أكثر من الأخ الخطر الأكبر على إسرائيل".

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أمس الجمعة، أن موكب وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير، تعرض لحادث تدهور في أثناء خروجه من موقع عملية إطلاق نار في مدينة الرملة.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فإن "مركبة بن غفير تجاوزت الإشارة الحمراء، واصطدمت بمركبة أخرى".

وأضافت وسائل الإعلام العبرية، أن "التصادم أدى إلى انقلاب مركبة بن غفير"، في حين أوضحت أن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادثة.

وأفادت وسائل الإعلام، أن "إصابة بن غفير وُصفت بين الخفيفة والمتوسطة بعد نقله إلى المستشفى".