استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه. بعد اللقاء الثنائي يعقد في هذه الاثناء اجتماع موسع بين الوفدين اللبناني والفرنسي ولدى دخوله الى قاعة الاجتماعات وصف سيجورنيه الاجتماع مع بوحبيب بالجيد، وقال: "الامور تسير بشكل جيد، وسنناقش مع الوفد نقاطا عدة، وفرنسا ستبقى دائما الى جانب لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر سيجورنيه بعد لقائه بو حبيب: فرنسا ستبقى دائما الى جانب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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