مسؤول بولندي سابق يدعو لتلغيم الحدود مع روسيا وبيلاروسيا

ياسر رشاد - القاهرة - صرح نائب وزير الدفاع البولندي السابق، فالديمار سكرزيبتشاك، بأنه يتوجب على بولندا وليتوانيا البدء في إنشاء حقول ألغام على طول المناطق الحدودية مع روسيا وبيلاروسيا.

وقال سكرزيبتشاك في مقابلة مع موقع "دلفي": "تظهر تجربة الصراع في أوكرانيا أن معرفة كيفية بناء التحصينات والمواقع الدفاعية وحقول الألغام لإيقاف الخصم أصبحت مهمة مرة أخرى".

وأضاف: "أعتقد أن الحدود البولندية والليتوانية مع روسيا بحاجة إلى تعزيز، ويجب وضع حقول ألغام متعددة الطبقات الآن في وقت السلم، ففي زمن الحرب قد يكون الوقت قد فات لبناء تحصينات في المناطق الحدودية، وأنا مقتنع بأن على ليتوانيا وبولندا البدء في بناء تحصينات قوية منذ الآن".

وأشار إلى أنه "لا يوجد الآن تهديد بحرب واسعة النطاق في أوروبا".

وتابع: "مع ذلك، نحن بحاجة إلى الاستعداد وتشكيل قوة مسلحة تتكون من جنود مسلحين تسليحا جيدا ومتحمسين. إذا كنا أقوياء، فلن تندلع حرب".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن موسكو لن تهاجم دول الناتو، مشيرا إلى أن السياسيين الغربيين يقومون بانتظام بترهيب شعوبهم بتهديد روسي وهمي من أجل صرف انتباههم عن المشاكل الداخلية، لكن "الأشخاص الأذكياء يفهمون جيدا أن هذا تهديد وهمي".

وأوضح بوتين أن الدول الغربية بدأت تدرك أن انتهاء الصراع لصالح أوكرانيا أمر مستحيل، لذا يجب عليهم أن يفكروا بخطواتهم اللاحقة، في حين أن روسيا الاتحادية مستعدة للحوار.

فيما أسفرت غارة شنتها القوات الجوية الروسية، اليوم الأحد، على فنادق في ميكولايف، المعروفة بإيواء المقاتلين الأجانب الذين استأجرتهم أوكرانيا، عن مقتل 14 مرتزقا وإصابة ثمانية آخرين، حسبما أفاد مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك".

وقال سيرجي ليبيديف، منسق قوات المقاومة، "تم نقل 8 مصابين إلى المستشفى.. ويتم إيواؤهم بشكل منفصل عن الآخرين. اثنان في حالة خطيرة وستة في حالة مستقرة. وشهدت المقاومة على نقل ما لا يقل عن 14 قتيلاً إلى المشرحة".

وأضاف ليبيديف، أن فندقي الريفييرا وهيلين، حيث يعيش الأجانب الناطقون باللغة الإنجليزية، يخضعان لحراسة القوات المسلحة الأوكرانية، كما أبلغت قوات المقاومة عن وصول مواطنين أمريكيين وكنديين إلى المدينة الساحلية على البحر الأسود، حيث تشتهر المدينة بصناعة بناء السفن.