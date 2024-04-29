وزير الزراعة أصدر قرارا باخضاع استيراد البصل والبطاطا من مصر الى اذن مسبق

أصدر وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن قرارا يحمل الرقم 164/1/2024 يقضي بالغاء القرار 39/1 تاريخ 26/1/2022 (تعديل المادة الثالثة من القرار 340/1 تاريخ 29/9/2021 ) بحيث يعاد العمل بالمادة الثالثة من القرار 340/1 تاريخ 29/9/2021 (السماح باستيراد بعض انواع الخضار والفاكهة المستوردة ضمن فترات محددة ) كما وردت فيه: "بالنسبة للمستوردات من جمهورية مصر العربية، يراعى البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين لبنان وجمهورية مصر العربية الموقع بين البلدين (القانون 48 تاريخ 10/9/1998 ) على ان يخضع استيراد البصل والبطاطا الى اذن استيراد مسبق ضمن الفترة المحددة في البرنامج التنفيذي المشار اليه سابقا، على ان يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم".

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