اعلنت وزارة الاتصالات، في بيان انه "تلقى، ليل الخميس، عدد من المشتركين رسائل نصية مشبوهة عبر مزوّد خدمة محلّي، وعلى الفور، تم التدقيق في ما حصل وتكوين ملف متكامل أودِع لدى الجهات المعنية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق الفاعلين".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الاتصالات: إجراءات قانونية في حق مُرسلي رسائل مشبوهة مساء أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.