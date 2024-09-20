مصدران لـ"رويترز": حزب الله وزع أجهزة البيجر بعد فحصها قبل ساعات من وقوع الانفجارات

أفاد مصدران أمنيان لوكالة "رويترز"، بأن "حزب الله سلم أعضاءه أجهزة بيجر جديدة تحمل علامة جولد أبوللو قبل ساعات من تفجير الآلاف منها في هجمات هذا الأسبوع، مما يشير إلى أن الجماعة كانت على ثقة من أن الأجهزة آمنة على الرغم من عمليات التفتيش المستمرة للمعدات الإلكترونية لرصد التهديدات".

وذكر أحد المصدرين أن "أحد أعضاء حزب الله تلقى جهاز بيجر جديدا يوم الاثنين وانفجر في اليوم التالي وهو لا يزال في صندوق التغليف".

في حين كشف المصدر الثاني أن "جهاز بيجر تسلمه عضو كبير قبل أيام قليلة أدى إلى إصابة أحد مرؤوسيه عندما انفجر".