«ما يحدث هناك عقاب جماعي».. مصطفى مدبولي: مصر قدمت أكثر من 85% من المساعدات لقطاع غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أي هجوم على مدينة رفح الفلسطينية "سيمثل كارثة كبرى على المدنيين وسيزيد عمليات النزوح."

وفي جلسة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم الإثنين، قال مدبولي إن إعادة إعمار قطاع غزة من جديد بحاجة إلى عقود من الزمن، لافتا إلى أن ما يحدث هناك عقاب جماعي.

وأضاف رئيس الوزراء: "نبذل قصارى جهدنا من أجل وقف أي اعتداء على رفح، فنحن نتحدث عن ما يقرب من 1.4 مليون شخص على الحدود بين مصر وغزة، وأي اعتداء على هؤلاء سيمثل كارثة بالطبع."

وأكد مدبولي أن مصر استقبلت العديد من الفلسطينيين بقطاع غزة في المستشفيات المصرية لتقديم العلاج اللازم لهم.

وأوضح رئيس الوزراء أن القاهرة دعمت الفلسطينيين في غزة منذ اليوم الأول للعدوان وأكثر من 85% من المساعدات قدمتها مصر للقطاع، بحسب ما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".