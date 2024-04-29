مجموعة السبع تبحث إمكان فرض قيود على واردات الغاز الروسية

اعلنت الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع إن وزراء الطاقة في دول المجموعة يدرسون فرض قيود محتملة على الواردات الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال الروسي. واوضح وزير الطاقة الإيطالي جيلبرتو بيكيتو فراتين للصحفيين في تورينو، بان "هذه المسألة مدرجة في جدول الأعمال الفني والسياسي لمجموعة السبع، لا نزال ندرسها وليس بوسعي قول المزيد، سأبلغكم إذا توصلنا لقرار نهائي".

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