وزير الخارجية السعودي: نحتاج إلى وقف اطلاق نار دائم ومسار يؤدي للوصول إلى دولة فلسطينية

أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان "اننا نحتاج إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة".

وخلال مشاركته في جولة نقاش ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي، شدد بن فرحان على "اننا نحتاج لبذل جهود على الجبهة الفلسطينية ونحتاج إلى مسار يؤدي للوصول إلى دولة فلسطينية".