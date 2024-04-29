رئيس الوزراء الاسكتلندي اعلن استقالته من منصبه والاستمرار حتى اختيار خلف له

اعلن رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف استقالته من منصبه والاستمرار حتى اختيار خلف له، قبل أيام قليلة من التصويت على مذكرتَي حجب ثقة عن حكومته وقيادته.

وأوضح، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقره الرسمي في ادنبره، أنه سيتنحى أيضا عن زعامة الحزب الوطني الاسكتلندي، لكنه سيبقى في هذا المنصب إلى حين إيجاد خلف له، مشيرًا إلى أن تجاوز الانقسامات السياسية الحالية "لا يمكن أن يتم إلا عبر شخص آخر في السلطة".

ويوسف (39 عاما) الذي تولى منصبه خلفا لنيكولا ستيرجن في آذار 2023، هو أول زعيم مسلم لحكومة في أوروبا الغربية. وتأتي استقالته بعد اربعة أيام على انهيار الائتلاف الحكومي بين "الحزب الوطني الاسكتلندي" وحزب "الخضر"، بعدما أعلنت الحكومة الاسكتلندية في 18 نيسان الماضي، أنها ستلغي هدفها المتمثل في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 75 في المئة بحلول عام 2030.