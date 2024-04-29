الجيش الإسرائيلي يقر بمقتل جنديين وإصابة آخر بجراح خطيرة في معركة وسط قطاع غزة

أقرّ الجيش الإسرائيلي بمقتل جنديين، وإصابة آخر بجراح خطيرة "في معركة وسط قطاع غزة"، لترتفع بذلك الحصيلة المُعلَنة قتلاه من الجنود والضباط، منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين أكتوبر؛ إلى 608.

وتخوض فصائل المقاومة الفلسطينية معارك واشتباكات عنيفة في أكثر من محور في قطاع غزة، كان أبرزها في محور "نتساريم"، الذي تم قصفة برشقة صاروخية مكثفة استهدفت مقرات وتجمعات ميدانية للقوات المتوغلة.