وزارة الدفاع الإيطالية تعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر

اعلنت وزارة الدفاع الإيطالية إن سفينة تابعة للبحرية الإيطالية أسقطت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في اليمن واستهدفت سفينة شحن أوروبية.

وذكرت الوزارة الايطالية في بيان، أنه تسنى اعتراض الطائرة المسيرة "في وقت متأخر من الصباح" بالقرب من مضيق باب المندب عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر. وأردفت أن المسيرة كانت تحلق باتجاه سفينة الشحن، قبل إسقاطها على بعد خمسة كيلومترات. وقالت إنها كانت مماثلة لطائرات مسيرة أخرى استخدمت في هجمات الحوثيين السابقة.

واوضحت الوزارة إن طائرات مسيرة وصواريخ أخرى استهدفت سفينة الشحن، إذ انفجر صاروخ في الماء بالقرب منها مما تسبب في أضرار سطحية فقط.

وأضاف البيان أن الفرقاطة "فاسان" الإيطالية وسفينة الشحن التي كانت ترافقها تتجهان جنوبا في طريقهما المقرر للخروج من البحر الأحمر.

وإيطاليا جزء من مهمة بحرية للاتحاد الأوروبي دُشنت في فبراير شباط لحماية الشحن في البحر الأحمر.