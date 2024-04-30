مكاري: ميقاتي رفض المساعدات في حال ستكون موجهة للنازحين السوريين

رأى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، أنّ "لبنان ليس الأولوية لدى الغرب، بل الوضع بين إسرائيل وفلسطين".

وأشار، في مقابلة عبر قناة الـ"LBCI" إلى أنّ "الورقة الفرنسية متعلّقة بالقرار 1701 حول اتفاق جدّي لاعادة الاستقرار على الحدود الجنوبية، مبنيّة على نقاط اساسية مرتبطة بالاراضي المتنازع عليها والمحتلة والوضع الامني والعسكري وعدة أمور اخرى".

وأوضح أنّ "أميركا، وبطبيعة الحال، لها علاقة بتطبيق القرار 1701"، وقال: "ما يخيفني أن يتم الحديث عن قرار التطبيق من جهة واحدة، على أمل أن لا تكون الأولوية لمصالح اسرائيل".

وفي الملف الرئاسي، اعتبر مكاري أنّ "نظرية انسحاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أم لا هي نظرية خاطئة، إذ أن الذهاب إلى الحوار فقط في حال انسحابه لم يعد حوارًا، ومن يقرر انسحاب فرنجية أم لا هو فرنجية نفسه"، داعيًا الفريق الآخر إلى" الاتفاق على مرشح".

وأوضح أن "موضوع ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور أصبح خارجًا والترشيح لم يكن جديًا بل فقط لإخراج فرنجية من السباق".

وعن النزوح السوري، قال مكاري: "قبرص اعتبرت أنّها بأزمة وجودية ودقت جرس الانذار عند دخول 2500 نازح سوري، ومهمة كل بلد أو منظمة اعادة النازحين الى وطنهم الام". وسأل: "كيف نحمي حدود غيرنا والبحر في حين يجب قبل كل شيء حماية حدودنا البرية؟".

وكشف عن" أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رفض المساعدات في حال ستكون موجهة للنازحين". وقال: "الموقف الرسمي السوري واضح، لكن للموضوع تعقيدات كبيرة، ومنه رفع الحصار عن سوريا، وهذا ما يمكن لاوروبا المساعدة به، وعلى القضاء والبلديات والقوى الامنية والدولة العمل لتطبيق القانون اللبناني على الجميع، فالحل داخلي يتزامن مع حل سياسي".