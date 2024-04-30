بدأت عضو تكتل "لبنان القوي" النائبة ندى البستاني، جولة بالتعاون مع بلدية ذوق مصبح وشرطتها وبمؤازرة أمن الدولة للتأكد من قانونية إقامات النازحين السوريين وإجازات أوراق عملهم في المنطقة الصناعية.

كانت هذه تفاصيل خبر ندى البستاني بدأت جولة للتأكد من قانونية إقامات النازحين السوريين في بلدة ذوق مصبح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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