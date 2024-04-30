الجميل التقى ريفي واتفاق على تكثيف التواصل والتنسيق لمواجهة التحديات المقبلة

التقى رئيس حزب "الكتائب اللّبنانيّة" النّائب ​سامي الجميل​ في مكتبه في بكفيا، النّائب ​أشرف ريفي​، وجرى عرض "لآخر التّطوّرات على الصّعيدَين المحلّي والإقليمي، وتدهور الوضع الأمني على وقع العراضات المسلّحة من الشّمال إلى الجنوب، الّتي تضرب ما تبقّى من هيبة للدّولة. وقد تمّ الاتفاق على تكثيف التّواصل والتّنسيق، لمواجهة التّحدّيات المقبلة"، بحسب بيان صادر عن حزب "الكتائب".

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