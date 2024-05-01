نصار: لا يسمح بالترخيص لأي مؤسسة سياحية لا تتوافر فيها شروط السلامة العامة

طلب وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصّار في بيان، من جميع المؤسسات السياحية في المناطق كافة، عقب الحادثة الأليمة والمؤسفة التي جرت في إحدى المؤسسات السياحية غير المرخصة في منطقة بشارة الخوري، "التزام التعاميم الصادرة عن وزارة السياحة لاسيما المتعلّقة بضرورة الحصول على التراخيص القانونية قبل المباشرة بالاستثمار، حيث انه لا يسمح بالترخيص لأي مؤسسة سياحية لا تتوافر فيها شروط السلامة العامة لاسيما لناحية وجود مخرج طوارئ ومضخات إطفاء"، كما شدَّد على "ضرورة التزام وجهة الاستثمار المحدَّدة قانوناً والحفاظ على معايير الصحة والسلامة العامة".

ودعا نصّار الى "تظافر وتكاتف الجهود من قبل الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية ووزارة الصحة بالتعاون مع وزارة السياحة من أجل قمع المخالفات الحاصلة".

كما أكَّد أن "وزارة السياحة وعبر الاجهزة الرقابية، لن تتوانى عن اتخاذ أقصى العقوبات المتاحة وفقا للسبل القانونية بحق المؤسسات المخالفة".